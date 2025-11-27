Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği yönündeki iddialara ilişkin açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacının doğduğu her bölgede görev alabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

"GÜVENLİK VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK..."

Yapılan açıklamada "Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes tesis edilmelidir. Sonrasında görev tanımı net bir misyonun çerçevesi belirlenmeli ve ülkelerin katkı düzeyi ortaya konulmalıdır. TSK, bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır" denildi.

ŞEHİT BİLGİLERİNİ PAYLAŞAN EMEKLİ ASKERLERE YAPTIRIM

MSB, bazı emekli askerlerin orduevlerine girişlerinin yasaklanmasıyla ilgili açıklama da yaptı. Bakanlık, 11 Kasım 2025'te Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 kargo uçağında şehit olan personelin kimlik bilgilerinin, resmî açıklama yapılmadan sosyal medyada paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Şehit ailelerimizin acısını hiçe sayarak bilgileri paylaşan sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personel olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır."

HAFTALIK BASIN TOPLANTISI: GÜNDEMİN TÜM BAŞLIKLARI PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, savunma gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE: 3 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kararlılığını sürdürdüğünü belirterek son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Ayrıca sınır hattında ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda;

Arazi arama-tarama faaliyetleri,

Mağara ve sığınakların imhası,

Mayın ile el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları kesintisiz sürdü. Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun toplam 725 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Hudut hattında ise yasa dışı geçiş girişimlerinde:

205 kişi yakalandı,

428 kişi engellendi.

Yılbaşından bu yana yakalanan yasa dışı geçiş sayısı 8 bin 999, engellenen kişi sayısı ise 59 bin 458 oldu.