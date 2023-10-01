Tunus'ta düzensiz göç operasyonlarında 956 kişi yakalandı

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sfaks kentinde düzenlenen operasyonlarda 52 düzensiz göç girişimi engellendi ve 956 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında kaçak geçişleri düzenleyen ve arabulucu olanlar da bulunuyor.

Tunus'ta düzenlenen operasyonlarda engellenen 52 düzensiz göç girişiminde 956 kişinin yakalandığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göç ile mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından Sfaks kentinde yürütülen operasyonlarda 52 girişimin engellendiği belirtildi.

Operasyonda 216'ı Tunus, 667'si Sahra Altı Afrika ve Sahel ülkelerinden, 73'ü de farklı ülkelerden olmak üzere 956 göçmenin yakalandığına dikkat çekilen açıklamada, kaçak geçişleri düzenleyen ve arabulucu olanlardan da 48 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği yerler arasında öne çıkıyor.

Düzensiz göçmenlerin, sıklıkla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunduğu adada, 36 saatte 6 binden fazla göçmen geldiği için "acil durum" ilan edilmişti.