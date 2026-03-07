Haberler

Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Güncelleme:
ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken Beyaz Saray, operasyon hedeflerinin 4 ila 6 hafta içinde tamamlanmasını beklediklerini açıkladı. Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman ise Türkiye'ye destek mesajı vererek nükleer başlıkların Türkiye için hazır olduğunu söyledi.

  • Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman, nükleer başlıklarının Türkiye için hazır olduğunu ve ne zaman uçmaları gerektiğini Türkiye'nin söylemesi gerektiğini belirtti.
  • Portekiz Başbakanı Montenegro, Türkiye'nin müttefik ve dost bir ülke olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacağını açıkladı.

Dünya, ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 8'inci güne girildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında belirlenen hedeflerin 4 ila 6 hafta içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

PAKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE AÇIK DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır" açıklamasını bir adım ileri götürdü. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman'dan Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

Ghumman, "Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır. Ne zaman uçmaları gerektiğini Türkiye söylesin" ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuşan Portekiz Başbakanı Montenegro ise Türkiye'nin müttefik ve dost bir ülke olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirdi.

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

HAVA GAZI TIS FISS

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZAZA MUSTAFA:

At yalanı iran için de deniştiniz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Adamsın paşam

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

