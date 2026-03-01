Haberler

Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi
ABD ve İsrail, ortaklaşa saldırı başlattıkları İran'ı vurmaya devam ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan "İki nükleer tesise sahip bir ülke, nükleer tesislere sahip olduğu gerekçesiyle başka bir ülkeye saldırıyor. Benim de nükleer tesislerim var, o halde neden kimse bana yaklaşamıyor?" çıkışı geldi.

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, İsrail'in İran'ı dün sabah vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. ABD'nin saldırılarında İran dini lideri Hamaney öldü. İsrail sabah saatlerinde yeniden operasyon düzenlediğini duyurdu.

KUZEY KORE LİDERİNDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Bölgede çatışmalar şiddetlenirken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. "İki nükleer tesise sahip bir ülke, nükleer tesislere sahip olduğu gerekçesiyle başka bir ülkeye saldırıyor" diyen Kuzey Kore lideri, "Benim de nükleer tesislerim var, o halde neden kimse bana yaklaşamıyor?" ifadelerini kullandı.

KIZIYLA ÖZEL ATIŞ YAPTI

Öte yandan evlet medyasının paylaştığı fotoğraflarda Kim'in genç kızının atış poligonunda nişan alırken görülmesi, 'geleceğin lideri' olarak yetiştirildiği yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

