Tüm dünyanın tepki gösterdiği Putin'e Belarus liderinden övgü dolu sözler: O bir atlet

Ukrayna'ya işgal girişimi başlatan Rusya'ya destek veren ülkelerin başında Belarus'un geldiği biliniyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, son dönemde hakkında çeşitli iddialar ortaya çıkan Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek verdi. Lukaşenko, "yakın müttefiki" Rusya lideri Vladimir Putin'in akıl sağlığı yerinde ve formunun zirvesinde olduğunu söyledi.

"BU TÜR SAÇMA FİKİRLERİ AKILLARINDAN ÇIKARMALILAR"

Japon televizyonu TBS'ye konuşan Lukaşenko, Putin'le yakın dost olduklarını belirterek 69 yaşındaki Rus liderin "aklını kaçırdığı" yönündeki iddiaları reddetti. "Batı bu tür saçma fikirleri aklından çıkarmalı" diyen Belarus lideri "Putin çok formunda, hiç olmadığı kadar iyi. Aklı tamamen yerinde, fiziksel olarak da sağlıklı. O bir atlet" ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLARIN NEDENİ, DÜNYANIN ABD TEKELİNDE OLMASI"

Konuşmasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasını da "trajedi" diye niteleyen Lukaşenko, "Eğer Sovyetler Birliği olsaydı, dünyadaki her türlü çatışmadan kaçınabilirdik. Şu anda yaşananların nedeni dünyanın ABD'nin tekelinde olması" diye konuştu.

PUTİN HAKKINDA "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL" İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında birçok Batılı yetkili "Putin'in akıl sağlığının yerinde olmayabileceği" yönünde açıklamalar yapmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'i mantıksız hareket etmekle suçlarken Hollanda Başbakanı Mart Rutte de Rus lider için "tam bir paranoyak" demişti.