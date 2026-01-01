TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla, yeni yılın ilk sabah namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkının yanında olduğunu haykırmak için Galata Köprüsü'nde buluştu. On binlerce kişi Filistin için yürüdü. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Galata Köprüsü'nde toplanan 520 bin kişiye seslendi.

İbrahim Beşinci konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli anneler, babalar, gençler, ülkemizin güzel insanları; bu toprakların her bir metrekaresini canı pahasına koruyan aziz şehitlerimizi yılın ilk gününde, ilk sabahında, ilk saatlerinde rahmetle anıyorum.

Ey asil milletimiz; Bakın, bugün, burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Mazlumların duası, şehitlerimizin mirası var. Bugün, burada; çifte standartlı açıklamalara, geciktirilmiş kınamalara, kayıtsızlığa, vicdansızlığa karşı güçlü bir duruş var.

"BUGÜN BURADA SUSKUNLUĞUN DUVARI YIKILIYOR"

Bugün, burada; suskunluğun duvarı yıkılıyor… Alışkanlığın zinciri kırılıyor… Tarihe vicdan kaydı düşülüyor… Galata köprüsü; farklı şehirlerden, farklı dillerden, farklı hayatlardan katılanlara, vicdan kürsüsü oluyor… Bu aziz kürsüden; masum ve cesur Filistin halkını, Gazze'nin soylu evlatlarını, Batı Şeria'nın mücahit yüreklerini, Doğu Kudüs'ün gerçek sahiplerini, tüm benliğimle selamlıyorum.

"ONLAR ŞEHİT, BİZLER ŞAHİT"

Sizlere sormak istiyorum? "Canımız, kanımız, evimiz, Kudüs'e feda olsun" diyerek tüm ailesini Filistin'e adayan İsmail Haniye burada mı? "Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten korkuyorum" diyerek savaş meydanında şehit olan yiğit adam Yahya Sinvar burada mı? "Karadan, denizden ya da havadan diyerek" düşmana korku salan sesin sözün sahibi cesur adam Ebu Ubeyde burada mı? Çok değil, daha 3 gün önce… Bu vatan topraklarını korumak için canını, kanını feda eden şehit polislerimiz İlker Pehlivan burada mı? Turgut Külünk burada mı? Yasin Koçyiğit burada mı? Evet, evet, hepsi burada. Onlar şehit, bizler şahit… Şahit misin Galata? Şahit misin Galata? Şahit misin Galata?

"27 AYDIR GAZZE TOPRAKLARINA 210 BİN TON BOMBA ATILDI"

Ey Batı'nın kukla liderleri; 7 Ekim'den bugüne, tam 27 aydır Gazze topraklarına; 210.000 bin ton bomba atıldı. 70.000 sivil hayatını kaybetti. 2.600 ailenin tamamı nüfustan silindi. 5.000 aileden geriye sadece 1 kişi kaldı. 45.000 Filistinli ampute oldu. 12.000 Filistinli tutuklandı. Yani tüm dünyanın gözleri önünde bir halk haritadan değil hayattan silindi…

Ey Birleşmiş Milletler; 2. Dünya Savaşı sonrasında küresel barışın teminatı olarak kurulmamış mıydınız? Küresel adaleti tesis etmeyecek miydiniz? Dil, din, ırk, herkes eşit değil miydi? Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkı olmayacak mıydı? Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğmamış mıydı?

"YAZIKLAR OLSUN"

Buradan tüm dünyaya sesleniyorum; insan hakları beyannamesi ile ortaya atılan maddelerin tamamı Gazze topraklarında ihlal edilmedi mi? Duymadınız mı? Görmediniz mi? Yazıklar olsun! Vallahi yazıklar olsun! Billahi yazıklar olsun! Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, yakıp yıktınız, yazıklar olsun! Suyu, elektriği, ilacı, silah yaptınız, yazıklar olsun! Ölümü, sürgünü, esareti, kader gibi sundunuz, yazıklar olsun! Hayatı-umudu-geleceği çaldınız, yazıklar olsun! 21.yüzyılda tüm insanlığa; bu vahşeti, bu barbarlığı, bu haydutluğu yaşattınız, yazıklar olsun! Size de, küresel sermayenize de, kapital zihniyetinize de, yazıklar olsun! Dünyadaki şubeniz katil İsrail'e de, onun izzetsiz askerlerine de yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun!

"ZALİMLERDEN OLMAYACAĞIZ, SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Ey ölüm topraklarındaki mücahit dostum; sen üzülme! Alışmadık, yılmadık usanmadık… Biz sizden hiç kopmadık. sinmedik, susmadık… Biz sizden hiç uzaklaşmadık. Size ahdimiz olsun ki! Duman rengine mahkûm edilmiş bu dünyaya; medeniyeti, insaniyeti, hürriyeti, hakkaniyeti biz getireceğiz. Bunu biz yapacağız, biz başaracağız. Toprağa girene kadar durmayacağız. Zalimlerden olmayacağız. Sizleri asla unutmayacağız. Ve hiç şüpheniz olmasın ki bir gün gelecek, bir gün kalacak bu millet yürüyecek bir sabah kardan aydınlık gelecek gelecek gelecek gelecek….

Bu anlamlı eyleme katkı sağlayan; 400'e yakın sivil toplum kuruluşumuza, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon spor ve tüm spor kulüplerimize Tabi ki bu alanı hınca hınç dolduran siz değerli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Bilhassa; bir manşet değil, hakikat taşıyan basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum…"