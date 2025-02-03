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TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

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TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenin avukatları, kararın henüz müvekkillerine tebliğ edilmediğini, bundan sonra başlayacak hukuki süreci dikkate alarak basına konuşmamalarını istediklerini açıkladı. Teğmenlerin avukatlarından biri "Siyasilerle konuşmamalarını istedik. Bu konunun siyasi zemine kaymasını ve siyasi propaganda olarak kullanılmasını istemiyoruz" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak subay andını okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atan teğmenler, disiplinsizlik bahanesiyle TSK'dan ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu.

GEREKÇELİ KARARI TALEP EDECEKLER

İhraç edilen teğmenlerin avukatları, basına dağıtılan ancak halen kendilerine verilmeyen gerekçeli karar için bugün Milli Savunma Bakanlığı'na başvuracak ve kararın kendilerine verilmesini talep edecek. Teğmenlere halen çıkarma kararı tebliğ edilmediği, bundan sonra başlayacak hukuki süreci dikkate alan avukatları, müvekkillerinden özellikle basına konuşmamalarını önerdi.

"SİYASİLERLE KONUŞMAMALARINI İSTEDİK"

Teğmenlere şu aşamada siyasilerin destek olmalarının da teğmenlere zarar vereceğini belirten bir avukat, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "Kararın duyurulmasından sonra teğmenlerimizle 9 avukat olarak bir araya geldik. Siyasilerle konuşmamalarını istedik. Bu konunun siyasi zemine kaymasını ve siyasi propaganda olarak kullanılmasını istemiyoruz. Bu hem avukatları olarak bizim hem de teğmenlerimizin ortak kararıdır. Kendileri halen subaydır. Atıldıklarına ilişkin bir karar da tebliğ edilmemiştir.

60 GÜN İÇİNDE DAVA AÇILACAK

"Ayırma" kararı verildiği açıklanan teğmenler ve komutanları adına kararın iptali için dava açılacak. Dava 60 gün içinde açılıyor. Ancak, avukatlar 10-15 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi'ne başvuracak. Kararın iptal edilmemesi halinde Bölge İdare Mahkemesi'ne, son olarak da Danıştay'a davayı götürecek ve karar kesin olacak. Bir avukat, "Lehimize sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü ortada bir suç yok" dedi.

KARARIN ERTESİ GÜNÜ ANITKABİR'E GİTTİLER

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin ettikleri için Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihraç edilen 5 teğmen kararın ertesi günü sessiz sedasız Anıtkabir'e gitmişti. Gazeteci Müyesser Yıldız,teğmenlerinfotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMurat Celik:

koşa koşa Atatürk'ün yanına şikayet etmeye gidiyorlar. çok saçma okumuşsun subaylar olmuşsunuz ama amirlere saygı sıfır oradaki Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan sizler Devletin başına kılıç çekiyor vede saygısızlık yapıyorsunuz Bu millet affetmez Askerlik saygı yeridir birçok şeyi orada öğrenir gençler. önce saygı Emre itaat çok önemli

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Haber YorumlarıVEFA:

Bu yoziler, müşrikler fitne çıkarmak için her türlü fırsatı değerlendirir. Geçmişte ne kadar çok örneklerini gördük. İnsanlar özgürce kendilerini ifade edemez oldu. Şu hale bakın yaa!.. Çare konuşmamak olmuş Yazık ki ne yazık memleketin haline!!

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Haber YorumlarıŞahin Aksoy:

normal şartlarda on başı olamazlar

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Haber YorumlarıMGk:

Chp sloganı atarak Chp militanı olduklarını kanıtladılar daha ne yapacaklar

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Buraya yazıyorum bunların suları ısındı bugün yarın abd ye kacacaklar çünkü emirlerini oradaan alıyorlar demedi demeyin nokta

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Bugün yarın pensivelyaya kacarlarsa şaşırmayın

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Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Watsaap yazışmaları sızdı diye susun diyor biliyorki dosyaya girince içeri girecekler bime kasıyer bile olamayacaklar

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Sessiz ciglik: tamam bunları haber yapmayalım hadi enflasyona gel o zaman. Memura emekliye düşük zam vermek için enflasyonu Aralıkta %1 gösterenler müslümanım diyorsa ne olacak

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence de yeter bu haberler. Sonucuna katlanacaklar.

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Bahanesiyle ne demek oluyor. Sebebiyle kelimesi dururken bunun kullanılması. Alınan kararı yanlış küçültücü gösterilmeye çalışılıyor. Haber verirken kelimeleri daha özenli seçmelisiniz

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