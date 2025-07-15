ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin ilginç bir açıklama geldi. Önceki gün, "Ukrayna ile barış anlaşması olmazsa 50 gün içinde Rusya'ya çok sert yaptırımlar uygulayacağız" diyerek Putin'i tehdit edip, Ukrayna'ya aralarında patriotun da olduğu silahların gönderileceğini açıklayan Trump, şimdi de u dönüşü yaptı.

TRUMP: ZELENSKİ UKRAYNA'YI VURMAMALI

Rusya- Ukrayna savaşında taraf olmadığını belirten Trump, Zelenski'ye seslendi. Trump, "Zelenski Moskova'yı vurmamalı. Ukrayna- Rusya savaşında taraf değilim. Savaşın bitmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Financial Times'ta yayımlanan bir haberde, ABD Başkanı Trump'ın Volodimir Zelenskiy'e Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğu iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte önceki gün bir araya gelmişti. Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Rutte ve Trump kameralar karşısına geçmişti.

TRUMP: BARIŞ ANLAŞMASI SAĞLANAMAZSA RUSYA'YA AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tehditler savuran Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, Moskova'ya sert vergiler uygulanacağını söylemişti. Trump, "Rusya'dan memnun değilim. Mutsuzum. Ukrayna ile barış anlaşması olmazsa 50 gün içinde Rusya'ya çok sert yaptırımlar, yüzde yüz oranında ikincil gümrük vergilerini uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapılacağını açıklamıştı.

Trump, "Bugün Ukrayna'ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD'nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Trump, "Ukrayna'ya en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor." demişti.

UKRAYNA'YA YENİ SİLAH SEVKİYATI YAPILACAK

Rusya ile uzun konuşmalar yapıldığını ancak bir şey değişmediğini kaydeden Trump, Kiev'in hâlâ bombalandığını söyleyerek, "Bu durmak zorunda." ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapılacağını açıklamıştı.

NATO GENEL SEKRETERİ: ABD'NİN SİLAH TEDARİKİ ÇOK ÖNEMLİ

NATO Genel Sekreteri Rutte, "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız. Bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orada bulunması nedeniyle Ukrayna ile görüşmelerde daha ciddi karşılandım." diye konuşmuştu.