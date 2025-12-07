Haberler

ABD Mahkemesi, Trump'ın Guantanamo Üssü'nde Gözaltında Tutulan Göçmenler Davasında İtirazı Reddetti

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı, Trump hükümetinin düzensiz göçmenlerin Guantanamo Üssü'nde gözaltında tutulmasına yönelik itirazını haksız buldu ve davanın devamına karar verdi.

ABD'de Bölge Mahkemesi Yargıcı, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerin Guantanamo Üssü'nde gözaltında tutulmasına karşı açılan davaya yaptığı itirazı reddetti.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sparkle L. Sooknanan, Trump hükümetinin, sınır dışı edilmek istenen düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'nde geçici süre tutulmasına karşı açılan davanın devamına karar verdi. Sooknanan, Trump hükümetinin davaya itirazını haksız bularak tarafların davada sonraki süreçleri görüşmek üzere gelecek hafta yeni bir duruşma tarihi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
