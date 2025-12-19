ABD'de Yeşil Kart programı, üniversite saldırısı sonrası askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırının ardından Yeşil Kart çekilişlerinin askıya alınmasına karar verdi.

Rhode Island eyaletine bağlı Providence kentindeki Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda iki öğrenci öldürüldü.

Saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekizli Claudio Neves Valente'nin 2017'de Yeşil Kart alarak ülkeye girdiği belirlenmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump'ın kararıyla programın durdurulduğunu açıkladı.

Bakan bununla "Artık hiçbir Amerikalı'nın bu korkunç program tarafından zarar görmemesinin" hedeflendiğini savundu.

Brown Üniversitesi'ndeki saldırı sonrasında, 15 Aralık'ta

MIT üniversitesi profesörü Nuno Loureiro cinayetinin şüphelisinin de Neves Valente olduğu belirlendi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2017'de New York'ta sekiz kişinin öldüğü kamyonlu saldırıdan bu yana Trump'ın bu programı bitirmek için mücadele verdiğini dile getirdi.

Saldırıyı, Yeşil Kart programıyla ülkeye giren, IŞİD destekçisi olduğu belirlenen 'un gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Noem'in açıklamalarından saatler önce, Brown Üniversitesi'ndeki saldırının şüphelisi Neves Valente bir depoda ölü bulundu.

Valente'nin bir silah düzeneğiyle intihar ettiği düşünülüyor.

Yeşil Kart nedir?

Resmi adı "Diversity Visa Program" yani olan Yeşil Kart kurasıyla ABD her yıl dünya çapında binlerce kişiye süresiz oturma izni sağlıyor.

Daha önce ABD Kongresi tarafından her yıl yapılması zorunlu tutulan programın amacı, Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şansı sağlamak.

Milyonlarca kişinin ücretsiz olarak başvurabildiği program kapsamında her yıl kurayla belirlenen 55 bin kişiye Yeşil Kart veriliyor.

Kuraya her yıl 10 ila 15 milyon arasında insan katılıyor.

A Yeşil Kart kurasına başvurular her sene Ekim'in ilk haftasında açılıyor.

Kuraya katılmak isteyenlere Kasım'ın ilk haftasına kadar süre tanınıyor.

Önceki dönem kurasını kazananlar Mayıs'ta açıklanıyor.

Katılımcılara başvuru durumlarıyla ilgili olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmıyor.

Adaylar, başvuru durumlarını yalnızca ilgili internet sitesi üzerinden kendilerine verilen onay numarasıyla kontrol edebiliyor.

Kurada kazananların vize hakkına sahip olması için lise mezunu olmaları ya da belirli iş dallarında en az iki yıl deneyim sahibi olmaları gerekiyor.

Bu kriterlere sahip olmayan kişilerin kuraya katılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye'den kaç kişi katılıyor?

Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye'den yılda 200 bin ila 400 bin kişi Yeşil Kart kurasına katıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'den kuraya başvuran kişilerden 2023'te 3.383 kişi Yeşil Kart için mülakata girme hakkı kazandı. Bunlardan 1.476'sına süresiz oturma iznine başvurabilmeleri için vize verildi.

Aynı verilere göre 2022 yılında Türkiye'den 2.526 kişiye mülakat hakkı çıktı. Aralarından sadece 1.330 kişiye gerekli vize verildi.