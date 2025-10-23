Haberler

Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında dünyayı tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Uyuşturucu ticareti nedeniyle suçladığı Venezuela ile yaşadığı gerilime değinen Trump, "Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yakında bir kara operasyonu yapılacağını açıkladı.
  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus yapımı 5 binden fazla Igla-S uçaksavar füzesini stratejik hava savunma bölgelerine konuşlandırdıklarını belirtti.
  • ABD, Venezuela açıklarında denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderdi.
  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıkladı.
  • ABD'nin Venezuela açıklarında tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef alması uluslararası eleştirilere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında yaptığı açıklamada, "Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak." ifadelerini kullandı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim tavan yaptı. Venezuela'yı uyuşturucu ticaretiyle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm dünyayı endişelendiren bir açıklama yaptı. Basın toplantısı düzenleyen Trump, gazetecilerin "Venezuela'ya müdahale" sorusuna net yanıt verdi. Trump, "Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak" ifadelerini kullandı.

MADURO: RUS YAPIMI FÜZELERİ KONUŞLANDIRDIK"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karayipler'deki askeri varlığını artıran "ABD'nin olası harekatına karşı Rus yapımı binlerce uçaksavar füzeyi ülkenin stratejik hava savunma bölgelerine konuşlandırdıklarını" söyledi. CNN'in haberine göre, Maduro, ordu personelinin katıldığı etkinlikteki konuşmasında, Karayipler'deki operasyonlarını genişletmeye devam eden ABD'nin askeri tehditlerini değerlendirdi.

Rusya menşeili "Igla-S" tipi kısa menzilli uçaksavar füzelerini ülkenin stratejik hava savunma sahalarına konuşlandırdıklarını belirten Maduro, "Dünyadaki tüm askeri kuvvetler, Igla-S'nin gücünü bilir ve Venezuela'nın elinde bunlardan 5 bini aşkın var." dedi.

Maduro, tek bir askerin dahi taşıyabileceği hafiflikteki füzelerin "yurdun en uç dağına, en uç kasabasına ve en uç kentinde" konuşlandırıldığını söyledi.

ABD VE VENEZUELA ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

