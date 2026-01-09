Haberler

Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim

Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da siyasi tutukluların serbest bırakılması ve iki ülke arasındaki iş birliği sayesinde beklenen ikinci saldırıyı iptal ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, iş birliği yapıldığı gerekçesiyle Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Venezuela ile açıklamada bulundu. Trump, "Venezuela, 'Barış Arayışı'nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir adım. ABD ile Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir biçimde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışıyor. Bu iş birliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci Saldırı Dalgası'nı iptal ettim, görünüşe göre buna ihtiyaç kalmayacak. Ancak güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler yerlerinde kalacak. Big Oil tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacak. Bugün Beyaz Saray'da hepsiyle görüşeceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
