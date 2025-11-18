Haberler

Trump, Venezuela ile İlgili Seçenekleri Dışlamıyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gelecekte görüşebileceğini belirtirken, Venezuela'ya asker gönderme seçeneğini de göz ardı etmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela konusunda 'hiçbir seçeneği dışlamadığını' belirterek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gelecekte görüşmeyi planladığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis'te düzenlediği etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD askerlerini Venezuela'ya göndermeyi kesin olarak reddediyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, bunu dışlamıyorum. Hiçbir şeyi dışlamıyorum. Sadece Venezuela ile ilgilenmeliyiz" yanıtını verdi. Gelecekte Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşebileceğini kaydeden Trump, "ABD'ye karşı iyi davranmadı. Bakalım neler olacak. Bir ara onunla görüşeceğim" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak olan Trump, F-35'lerle ilgili de açıklama yaptı. Trump, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefik. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. F-35'leri satacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
