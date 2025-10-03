Trump, Venezuela'dan Gelen Uyuşturucu Kaçakçılığı Gemisini Vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun bugün Venezuela'dan yola çıkan bir gemiyi vurduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 25 bin ila 50 bin kişinin ölümüne neden olacak kadar uyuşturucuyla yüklü bir tekne, Venezuela kıyılarının açıklarında ABD bölgesine girmeden vuruldu" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Trump'ın emri doğrultusunda, ABD tarafından terör örgütü olarak belirlenmiş unsurlara bağlı bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesine ölümcül bir operasyon düzenledim. Gemide bulunan 4 erkek narko-terörist öldürülürken, hiçbir ABD gücü zarar görmedi. Operasyon, geminin büyük miktarda uyuşturucu taşıdığı ve ABD'ye yöneldiği sırada, Venezuela açıklarında, uluslararası sularda gerçekleştirildi. İstihbaratımız, geminin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, gemidekilerin narko-teröristler olduğunu ve bilinen bir uyuşturucu transit rotasında faaliyet gösterdiklerini teyit etti. Amerikalılara yönelik saldırılar sona erene kadar bu tür operasyonlar devam edecektir" açıklamasında bulundu.