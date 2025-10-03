Haberler

Trump, Venezuela'dan Gelen Uyuşturucu Kaçakçılığı Gemisini Vurdu

Trump, Venezuela'dan Gelen Uyuşturucu Kaçakçılığı Gemisini Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Venezuela açıklarında uyuşturucu yüklü bir gemiye operasyon düzenledi. Başkan Trump, operasyonun 25 bin ila 50 bin insanın ölümüne neden olabilecek bir gemide gerçekleştirildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun bugün Venezuela'dan yola çıkan bir gemiyi vurduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 25 bin ila 50 bin kişinin ölümüne neden olacak kadar uyuşturucuyla yüklü bir tekne, Venezuela kıyılarının açıklarında ABD bölgesine girmeden vuruldu" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Trump'ın emri doğrultusunda, ABD tarafından terör örgütü olarak belirlenmiş unsurlara bağlı bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesine ölümcül bir operasyon düzenledim. Gemide bulunan 4 erkek narko-terörist öldürülürken, hiçbir ABD gücü zarar görmedi. Operasyon, geminin büyük miktarda uyuşturucu taşıdığı ve ABD'ye yöneldiği sırada, Venezuela açıklarında, uluslararası sularda gerçekleştirildi. İstihbaratımız, geminin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, gemidekilerin narko-teröristler olduğunu ve bilinen bir uyuşturucu transit rotasında faaliyet gösterdiklerini teyit etti. Amerikalılara yönelik saldırılar sona erene kadar bu tür operasyonlar devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı

Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.