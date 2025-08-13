Trump ve Putin'in Görüşmesi Alaska'da Yapılacak

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşmenin Alaska'nın Anchorage kentinde gerçekleştirileceğini ve görüşmede üçüncü bir kişinin dahil olmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine üçüncü bir kişinin katılmayacağını duyurdu. Beyaz Saray ayrıca, görüşmenin 'başkan için bir dinleme çalışması' olacağını ve hızlı bir Rusya-Ukrayna ateşkesi beklenmemesi gerektiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği haftalık basın toplantısında Trump ile Putin görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Leavitt, "Başkan toplantı konusunda iyimser, ancak gerekirse toplantıyı terk etmeye de hazır" dedi.

Görüşmenin, Putin'in Trump'a Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla ilettiği talep üzerine planlandığını belirten Leavitt, "Bu toplantının amacı, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi daha iyi anlamaktır. Başkan'ın tercihi her zaman barış ve ortaklıktır. Şu anda dünyada savaşları önlemeye veya sona erdirmeye Trump kadar kararlı bir lider yoktur" ifadelerini kullandı.