Trump ve Putin Arasındaki Olası Görüşme Gündemde Kalıyor

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi muhtemel bir görüşmenin tamamen gündemden çıkarılmadığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir zirveye ilişkin soruları yanıtladı. Leavitt, Trump'ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden savaşta ilerleme sağlanamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini belirtti.

ABD'nin iki Rus petrol şirketine uyguladığı yaptırımlara dikkati çeken Leavitt, Trump'ın gerektiğinde Moskova'ya karşı harekete geçebileceğini gösterdiğini söyledi. Trump'ın bu savaşı bitirmek için Putin ile görüşmeyi arzuladığını, ancak bu görüşmenin somut sonuçlar doğurması gerektiğini vurgulayan Leavitt, olası bir Trump-Putin buluşmasının tamamen gündemden çıkarılmadığını bildirdi.

"Başkan ve tüm yönetim, bir gün bu görüşmenin yeniden gerçekleşmesini umuyor, ancak bu görüşmeden somut ve yapıcı bir sonuç elde edilmesini sağlamak istiyoruz" diyen Leavitt, Trump'ın yalnızca söz değil, özellikle Moskova'dan eylem görmek istediğini ifade ederek, bu süreci dikkatle izlemeye devam edeceklerini belirtti.