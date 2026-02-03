Haberler

Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'ya karşı askeri harekat tehdidinde bulunmasından sadece birkaç hafta sonra Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, kendisini ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırma operasyonunu eleştirmeye devam eden Petro'nun, Kolombiya'dan gelen yasadışı uyuşturucu akışını durdurmak için yönetimiyle işbirliği yapmaya daha istekli göründüğünü öne sürdü.

  • ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Washington'daki Beyaz Saray'da bir araya geldi.
  • Görüşmede uyuşturucu ile mücadele, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi konuları ele alındı.
  • Trump, Petro'nun yasadışı uyuşturucu akışını durdurmak konusunda ABD yönetimiyle işbirliği yapmaya daha istekli göründüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Gustavo Petro, bugün Washington'daki Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme, iki liderin aylardır süren gerilim ve karşılıklı eleştirilerin ardından ilk yüz yüze buluşması oldu.

GERGİN GÜNLERDEN SONRA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Trump, geçtiğimiz haftalarda Kolombiya'ya yönelik "askeri müdahale" imalarıyla tırmanan gerilimin ardından, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Zirvede sadece iki lider değil, Trump yönetiminin "şahin" isimleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance de hazır bulundu.

TEHDİT GİTTİ, İŞBİRLİĞİ GELDİ

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Petro'nun tavrında belirgin bir değişim olduğunu öne sürdü. Daha önce Venezuela lideri Maduro ile birlikte Trump'ın politikalarını sert dille eleştiren Petro için Trump şu ifadeleri kullandı: "Yasadışı uyuşturucu akışını durdurmak konusunda yönetimimizle işbirliği yapmaya artık çok daha istekli görünüyor."

RUBİO VE BANCE FAKTÖRÜ

Toplantıda Marco Rubio ve JD Vance'in varlığı, ABD'nin Güney Amerika politikasındaki sert tutumun masada olduğunu gösterdi. Özellikle Rubio'nun bölgedeki uyuşturucu kartelleri ve sol yönetimlere karşı bilinen tavrı, Kolombiya üzerindeki baskının dozunu artıracağının sinyali olarak yorumlandı.

Reuters'in haberine göre görüşmede özellikle uyuşturucu ile mücadele, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi konular ele alındı.

BİRBİRLERİNE SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞLERDİ

İki lider ABD'nin Venezuela operasyonun ardından birbirlerine sert sözlerle yüklemişti.

Trump, Petro'ya "arkasını kollaması" gerektiğini söylemiş ve Kolombiya'nın solcu devlet başkanını, "kokain üretip ABD'ye satmayı seven hasta bir adam" olarak nitelendirmişti.

Petro da X'te yaptığı paylaşımda, "Bir daha silaha dokunmamaya yemin etmiştim… ama vatan için yeniden silaha sarılacağım." demişti.

