Trump ve Netanyahu'dan Önemli Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Washington'a davet ettiği belirtildi. Netanyahu ve Trump'ın görüşmede, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesini ele aldığı kaydedildi.