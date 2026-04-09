ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-NATO ilişkileri ve İran'la ilgili gündemdeki ana konuların ele alındığı bildirildi. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapılmadı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Amerikan basınına yaptığı değerlendirmede, Trump'ın NATO müttefiklerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini belirterek, "Trump ile oldukça açık ve samimi bir görüşme yaptık. Trump'a çoğu Avrupa ülkesinin destek verdiğini söyledim" dedi.

ABD Başkanı Trump ise sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. NATO'nun, Grönland konusunda ABD'ye destek vermemesini eleştiren Trump, "NATO'ya ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi, tekrar ihtiyacımız olursa da yanımızda olmayacak" ifadelerini kullandı.

