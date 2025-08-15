Trump ve Lukaşenko Arasında Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Trump, "Bu görüşmenin amacı, 16 mahkumun serbest bırakılması için kendisine teşekkür etmekti. Ayrıca 1300 mahkumun daha serbest bırakılması konusunu da konuşuyoruz. Başkan Putin'in Alaska ziyareti dahil birçok konuyu değerlendirdik. Gelecekte Başkan Lukaşenko ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Belarus Cumhurbaşkanlığı'ndan ise görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke liderinin ikili gündemdeki konuları, bölgesel meseleleri ve Ukrayna dahil olmak üzere çatışma bölgelerindeki durumu değerlendirdiği belirtildi. Temasların devam ettirilmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edilen açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı'nın Donald Trump ile ailesini Minsk'e davet ettiği ve bu davetin kabul edildiği kaydedildi.