Trump, Ukrayna ve AB Liderleri ile Görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi ve ardından AB liderleriyle görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB liderleriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Trump, Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Avrupa Birliği (AB) liderleriyle de bir araya geldi.

