Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, basın toplantısında ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a yüklendi. Trump'ın yeniden başkan olduktan sonra Ukrayna'daki savaşı bitireceği vaadine göndermede bulunan Kadirov, "Trump, 24 saat içinde savaşı durduracağına söz verdi. Bakalım ne kadar adammış." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN YANIT GELMEDİ

ABD'den Kadirov'un sözlerine henüz yanıt gelmedi. Trump, Ukrayna'ya Rusya'yla savaşında destek olmak için harcanan milyarlarca doları eleştirmiş ve savaşa "24 saat içinde" müzakere yoluyla son vermeyi vaat etmişti.

KADIROV KİMDİR?

Ramazan Ahmetoviç Kadirov, 5 Ekim 1976 yılında Tsentoroi'de doğdu. Rusya? Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın üçüncü devlet başkanı. Ahmet ve Ayman Kadirov ailesinin ikinci oğlu ve en küçük çocuklarıydı. Zelimkhan (1974 - 31 Mayıs 2004) adında bir ağabeyi, Zargan (1971 doğumlu) ve Zulay (1972 doğumlu) adlarında iki ablası vardır.

İmam olan babası Ahmet Kadirov'un kişisel şoförlüğü ve korumalığı görevini üstlenen Ramazan, her zaman onu örnek aldığını söyledi. Ahmet Kadirov, Birinci Çeçen Savaşı sırasında Ruslara karşı savaşmış, ancak İkinci Çeçen Savaşı sırasında taraf değiştirerek Rusya'ya bağlılığını bildirdi.

Babası 9 Mayıs 2004 tarihinde Grozni'de II. Dünya Savaşı Zafer Günü kutlamaları sırasında Çeçen radikal cihatçılar tarafından düzenlenen bombalı bir suikast sonucu öldü. Henüz yaşı yasal sınır olan 30'u doldurmadığı için göreve gelmeden önce Başkanlığı Alu Alhanov üstlendi ve 2011 yılında 30'una bastıktan kısa süre sonra devlet başkanlığı devraldı.

Kadirov'un Çeçenistan'ı baskı ve despotizm ile yönettiğine dair iddialar mevcuttur. Yıllar boyunca, gözetimi altındaki insanları kaçırma, kaybetme, işkence gibi çok çeşitli insan hakları ihlalleri nedeniyle İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün eleştirilerine maruz kaldı. Fakat bu suçlamaları her defasında reddetmiştir. Yönetimi boyunca kadınları kamusal hayattan kısıtlama yolunu tercih etti. LGBT bireyleri toplumdan dışlayıcı politikalar izledi.