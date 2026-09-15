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Trump: Ukrayna ile Rusya birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacak

Trump: Ukrayna ile Rusya birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi.

Abd Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi.

Abd Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiğini belirterek, "Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı'dır" ifadelerini kullandı.

Trump bir diğer paylaşımında ise ülke genelindeki fiyat artışlarından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sorumlu olduğunu öne sürdü. Biden döneminde petrol fiyatlarının şu anki seviyesinden daha yüksek olduğunu kaydeden Trump, kendilerinin ise 'İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediklerini' aktardı. Trump, "İran ile askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla düşecek, bu çok uzun sürmeyecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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