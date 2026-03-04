Haberler

"Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi" iddiasına yalanlama

'Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi' iddiasına yalanlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi" iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada "Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak; dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir" ifadeleri kullanıldı.

  • İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Trump'ın Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdiği iddiasını yalanladı.
  • Türkiye'nin dış politikasını ve güvenlik kararlarını bağımsız olarak belirlediği açıklandı.
  • Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmesi veya CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep ettiği iddiaları doğru değildir.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ederken; ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye İran'a saldırma emri verdiği öne sürüldü.

İDDİA YALANLANDI

Söz konusu iddiaya yanıt ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. DDM'den yapılan iddialar yalanlandı.

Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Trump Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran'a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran'a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti" gibi iddialar doğru değildir" denildi.

"TÜRKİYE GÜVENLİK KARARLARINI SADECE KENDİSİ BELİRLEMEKTEDİR"

Açıklamada ayrıca "Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak; dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir. Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmesi ve bu amaçla CAATSA yaptırımlarının kaldırılması dahil herhangi bir şart sunması gibi bir durum da söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

En ağır saldırı başladı! Şehirde dört bir yanı vuruyorlar
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu

İran'dan ABD'ye "Pes etmiyoruz" mesajı! Böyle vurdular
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek

İran'ın kararına Avrupa liderinden korkunç yorum: Hepimizi öldürecek
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko Seko:

Öyle birşey olsa bile 1 sene terör bölgesinde askerlik yaptım ben gitmem giden varsa önden buyursun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.