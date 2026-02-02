Haberler

Trump, sunucu Trevor Noah'a dava açacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Grammy Ödülleri'nde yaptığı bir şaka nedeniyle sunucu Trevor Noah'a dava açacağını duyurdu. Trump, Noah'ın Jeffrey Epstein ile bağlantıları hakkında söylediklerinin yalan olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu yapan Trevor Noah'a konuşmasında yaptığı bir şaka nedeniyle dava açacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 68'inci Grammy Ödülleri töreninde çok sayıda sanatçının yönetimin göçmenlik politikasına eleştirilerine tepki gösterdi. Trump törenin sunucusu komedyen Trevor Noah'a konuşmasında Jeffrey Epstein'le Trump'ın bağlantılarıyla ilgili yaptığı bir şaka nedeniyle dava açacağını kaydetti. Sanal medya hesabından açıklamada bulunan Trump, "Grammy Ödülleri berbat, neredeyse izlenemez. CBS, bu çöplüğün artık yayınlarını kirletmemesi konusunda şanslı. Noah, benimle ilgili yanlış bir şekilde Donald Trump ve Bill Clinton'ın Epstein Adası'nda vakit geçirdiğini söyledi. Yanlış!!! Bill adına konuşamam ama ben hiçbir zaman Epstein Adası'na gitmedim, hatta yakınına bile yaklaşmadım ve bu akşamki yalan ve iftira niteliğindeki açıklamaya kadar, sahte haber medyası tarafından bile orada bulunmakla hiç suçlanmadım. Tam bir kaybeden olan Noah, gerçekleri doğru öğrenmeli ve bunu hızlıca yapmalı. Görünüşe bakılırsa avukatlarımı bu zavallı, acınası, yeteneksiz, salak sunucuyu dava etmeye ve ondan yüklü miktarda para almaya göndereceğim. Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
