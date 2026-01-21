Haberler

Trump'tan "Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?" sorusuna yanıt

Trump'tan 'Suriye'de Kürtleri korumaya devam edecek misiniz?' sorusuna yanıt
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Kürtlerle olan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, 'Suriye'de Kürt haklarının korunmasını sağlamaya devam edecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Trump, Kürtlere çok para ve petrol verdiklerini belirtti ve Washington'un Kürtlerle iyi anlaştığını, onları korumaya çalıştığını dile getirdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Kürtlere çok para, petrol ve başka şeyler verildiğini söyledi.
  • Donald Trump, Kürtlerin işi daha çok kendileri için yaptıklarını ifade etti.
  • ABD Başkanı, Washington'un Kürtlerle iyi anlaştığını ve onları korumaya çalıştığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Kürtlerle ilişkiler hakkında yaptığı açıklamada, Washington'un bu gruba sağladığı desteği savunurken, Kürtlere yapılan mali yardımlar ve petrol konusuna da değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de Beyaz Saray Basın Odası'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

GAZETECİNİN SORUSU: KÜRT HAKLARI KORUNACAK MI ?

Bir gazetecinin, "Kürtler sizin en sadık ortaklarınızdı; Suriye'de Kürt haklarının korunmasını sağlamaya devam edecek misiniz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Trump, Kürtlere yönelik tutumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

TRUMP'IN CEVABI

Trump, Kürtlerle iyi ilişkiler kurduklarını belirterek şunları söyledi:

"Kürtleri seviyorum. Fakat şunu anlamalısınız ki; Kürtlere çok ama çok para verildi, onlara petrol ve başka şeyler de verildi. Yani o işi bizim için değil, daha çok kendileri için yapıyorlardı."

ABD Başkanı ayrıca, Washington'un Kürtlerle "iyi anlaştığını" ve onları korumaya çalıştığını dile getirdi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
