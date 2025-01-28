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Trump'tan "Sadece iki cinsiyet var" açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump, erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyetin olduğunu söyledi. Trump konuyla ilgili "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu Birleşik Devletler hükümetinin resmi politikası haline getirdim. Açıkçası bu zor bir karardı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sadece iki cinsiyet olduğunu ABD hükümetinin resmi politikası haline getirdiğini yineledi.

TRANS BİREYLERLE İLGİLİ ADIM

Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin katıldığı parti buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Görevinin ilk haftasında birçok önemli başkanlık kararnamesine imza attığını anlatan Trump, en önemli adımlarından birinin de trans bireylerle ilgili adımı olduğunu belirtti.

"ERKEK VE KADIN OLMAK ÜZERE SADECE İKİ CİNSİYET VAR"

Trump, "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu Birleşik Devletler hükümetinin resmi politikası haline getirdim. Açıkçası bu zor bir karardı." dedi.

GÖREVE BAŞLADIĞI GÜN İMZALAMIŞTI

20 Ocak Pazartesi günü Beyaz Saray'da görevine başlayan Trump, aynı gün imzaladığı kararname ile federal hükümetin sadece erkek ve kadın olarak iki biyolojik cinsiyeti tanımasını zorunlu kılmış ve trans bireylerin federal kurumlarda düzenlenen kadın sporlarına katılmasını yasaklamıştı.

Trump'tan
Kaynak: AA / Dünya
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Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

küreselci sapkınlara karşı Putin, Erdoğan, Trump gibi muhafazakar insanlar insanlığın onurunu savunuyor. umarım kazanırlar. yoksa çocuklarımızı kaybedeceğiz birer birer. Allah korusun

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Helal sana sarı bibi..

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