Kremlin: Trump, Putin'den Kiev'e saldırıları 1 Şubat'a kadar durdurmasını istedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Ukrayna'nın Kiev'e yönelik saldırıların 1 Şubat'a kadar durdurulmasını istediğini açıkladı. Moskova, bu talebe olumlu yanıt verdi.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıların 1 Şubat'a kadar durdurulmasını istediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıların 1 Şubat'a kadar durdurulmasını istediğini doğruladı. Moskova'nın Trump'ın bu 'kişisel ricası' üzerine saldırıları durdurmayı kabul ettiğini bildiren Peskov, Trump'ın söz konusu talebinin müzakereler için elverişli koşullar yaratmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın dondurucu kış şartlarıyla mücadele ettiğine dikkat çekerek, Putin'in başkent Kiev dahil olmak üzere büyük şehirlere yönelik saldırıları bir haftalığına durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

