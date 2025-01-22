İkinci dönemine Rusya'yı tehditle başladı! Trump, Putin'e "Derhal" diyerek seslendi

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere derhal anlaşmaya varın" çağrısında bulunarak, aksi halde Rusya'ya ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donlad Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem çağrıda hem uyarıda bulundu.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ARTIK SONA ERME ZAMANI GELDİ"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'ya zarar vermek istemediğini, Rus halkını sevdiğini ve Rusların 2. Dünya Savaşı'nda ABD'ye yardım ettiğini kaydederek, bununla beraber Rusya- Ukrayna savaşının 'derhal' sona ermesinin zamanının geldiğini belirtti.

"YAKIN ZAMANDA BİR ANLAŞMA YAPMAZSAK, RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAMAKTAN BAŞKA ÇAREM KALMAYACAK"

Putin'e çağrıda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Yoksa işler daha da kötüye gidecek. Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapmazsak, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan ve Rusya'dan ABD'ye satılan her şeye yüksek düzeyde gümrük vergisi uygulamaktan başka çarem kalmayacak. Ben Başkan olsaydım asla başlamayacak olan bu savaşı bitirelim! Bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabiliriz. Şimdi anlaşmayı yapın. Daha fazla can kaybı olmasın."

Trump'tan Putin'e 'savaşa son verin yoksa yaptırım uygularım' uyarısı

İkinci dönemine Rusya'yı tehditle başladı! Trump, Putin'e
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Trump, Putin'e "Derhal" diyerek seslendi
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MGK toplantısı sonrası çok net terör mesajı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

sen neymişsin abi zaman her şeyin ilacı yaşayıp gôecegiz

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Haber YorumlarıOnuncu Köy:

Gümrük vergisi getireceğim demek , ticaret yapacağım demektir . Şu an ABD sıfır ticaret yapıyor Rusya ile . Putin’in işine gelir diplomatik olarak . Vergiyle de olsa ticaret başlamış olur

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