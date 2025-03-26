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Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider

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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulundu. Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullanırken; Trump da Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi" diye karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı.

TRUMP: İYİ BİR ÜLKE; LİDERİ DE İYİ

ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi" diye karşılık verdi.

TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü. Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı. 1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıKim kimse:

Abd israil birilerini övüyorsa çıkarlarına hizmet ettiği içindir

Yorum Beğen596
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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

BOP üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor tabi ki övecek.

Yorum Beğen478
Yorum Beğenme123
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Haber YorumlarıHaydar Çiçekdal:

Tilki ezan okuyorsa, gözün kümeste olsun.

Yorum Beğen469
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıAlfakurt:

Bu sarı çiyan Reisi övüyorsa vardır bir şeytanlığı. Allah Reisimizi kurusun.

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme294
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Haber Yorumlarımk6ttqs425:

eee ne oldu AKP trolleri Amerika’nın usagi mi olduk şimdi

Yorum Beğen321
Yorum Beğenme68
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Haber YorumlarıAslan Başkan:

de iyi demesi övgü mü ? Nasıl yalakalık nasıl algı yaratacağınıza şaşırdınız.

Yorum Beğen206
Yorum Beğenme49
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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Her istediklerini yapıyor... RTE Kendi ağzıyla ne istedilerse verdim demedi mi zaten. Erbakan geliyor aklıma.. 'Bunlar Abd ve Siyonizmin adamları ' demişti. Allah rahmet eylesin.

Yorum Beğen220
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıSelman kaya:

Kral Selman içinde aynı şeyi söyledi...Neden?500 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı ... Araplar sormuyor bu kadar silahı kim kullanacak ya da nereye sokacaz diye...

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Haber YorumlarıUmut güneş:

iyi lider olur tabi hırsızlar iş başında nede olsa

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Ehue

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme6
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