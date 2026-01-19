Trump'tan 'Nobel' mektubu: Artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'ye gönderdiği sıra dışı mektupta, Nobel Barış Ödülü'nü alamamasını eleştirerek artık "sadece barışı düşünme" zorunluluğu hissetmediğini yazdı. Trump, bu mesajda kendi çıkarlarını ön planda tutma kararlılığını vurguladı ve uluslararası politikadaki yaklaşımını sertleştirdi.

DAHA AGRESİF ADIMLAR ATACAK

Trump, son dönemde özellikle Grönland meselesini öne çıkararak, ABD'nin stratejik çıkarlarını korumak için daha agresif adımlar atması gerektiğini savunduğunu belirtti. Grönland'ın güvenlik açısından kritik olduğuna işaret eden Trump, bunun Amerikan ulusal çıkarları için elzem olduğunu ileri sürdü.

"ARTIK SADECE BARIŞI DÜŞÜNME ZORUNLULUĞU HİSSETMİYORUM"

Mektupta Trump, "Nobel Barış Ödülü'nü bana vermemeye karar verdiğiniz için artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum" ifadesini kullanarak, dış politikasını daha pragmatik ve çıkar odaklı bir çizgiye kaydırdığını ima etti.

Bu gelişme, ABD ile Avrupa arasında diplomatik gerilimi artırdı. Avrupa Birliği ve NATO ortakları, Trump'ın Grönland üzerine agresif tutumu ve ekonomik yaptırım çağrıları karşısında tepkilerini duyurdu. Avrupa liderleri, söz konusu tehditleri "müttefiklere yönelik baskı" olarak nitelendirdi.

"BARIŞ ÖDÜLÜ BAĞIMSIZ BİR KOMİTE TARAFINDAN VERİLİYOR"

Norveç Başbakanı Støre, Trump'ın mesajını aldığını doğruladı ve Nobel Barış Ödülü'nün bağımsız bir komite tarafından verildiğini tekrar vurguladı.

MACHADO ÖDÜLÜNÜ TRUMP'A HEDİYE ETMİŞTİ

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü madalyasını Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a takdim etmişti. Trump, "Karşılıklı saygının harika bir göstergesi" ifadelerini kullanmıştı.