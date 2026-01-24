Trump'tan Minnesota'daki ICE operasyonu sonrası ilk yorum

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde federal göçmenlik ajanlarının bir kişiyi daha vurmasıyla artan gerilim üzerine açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, olayları Demokrat yerel yöneticilere ve 'yolsuzluk iddialarına' bağladı.

TRUMP'IN MESAJI: ÇALINAN MİLYONLARCA DOLAR ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da ICE operasyonları sırasında yaşanan silahlı saldırının ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, federal ajanların görevlerini yerine getirirken yeterli yerel polis desteği almadığını savundu. Trump, olayda vurulan kişinin silahlı olduğunu ve federal görevlilere direndiğini öne sürerken, Minneapolis yönetimini ve Minnesota Valisi'ni hedef aldı. Yerel yetkililerin güvenlik güçlerini yalnız bıraktığını iddia eden Trump, eyaletteki mevcut siyasi yönetimin kamu güvenliğini zayıflattığını ileri sürdü ve yaşananları yerel yönetimlerin sorumluluğu olarak değerlendirdi.

Trump, olayların ardından başlayan protestolara da değindi ve "Bunların tamamı, Minnesota'dan çalınan milyarlarca doları gizleme girişimi." dedi.

TEPKİLER YOĞUNLAŞIYOR

Olayın hemen ardından Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ve Minnesota Valisi Tim Walz, federal ajanların tutumunu sert şekilde eleştirdi ve kamu güvenliği ile hukuka uyum çağrısı yaptı. Belediye Başkanı, federal ajanların demokratik protestoları bastırdığını savunarak, bu tür olayların demokrasi için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Minneapolis'te federal göçmenlik operasyonlarına karşı düzenlenen protestolar, ABD genelinde dikkat çekiyor. Minnesota'da bir Amerikalının daha federal ajanlarca vurulması, toplumda büyük tepkiye yol açtı ve yerel yetkililer federal operasyonların durdurulması çağrısında bulunuyor.