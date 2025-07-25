Trump'tan Macron'un Filistin Açıklamasına Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Emmanuel Macron'un Fransa'nın Filistin devletini tanıyacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Ne söylediğinin bir önemi yok. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya seyahati öncesi basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararını hakkında, "Ne söylediğinin bir önemi yok. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Çok iyi bir adam. Onu seviyorum ama bu açıklamanın hiçbir ağırlığı yok" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkes süreciyle ilgili olarak Trump, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının pek olası olmadığını söyledi. Hamas'ın aslında bir anlaşma yapmak istemediğini öne süren Trump, "Sanırım ölmek istiyorlar" dedi. Nispeten az sayıda rehinenin kaldığını belirten Trump, Hamas'ın müzakere edecek 'hiçbir pazarlık kozunun' kalmadığını kaydetti.