Trump'tan Kanada Başbakanı'nı terleten şaka! Resmen topraklarına göz dikti

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlarken ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TRUMP'TAN CARNEY'E İLGİNÇ ŞAKA

İki lider görüşmenin ardından Oval Ofis'te kameralar karşısına geçti. Basın toplantısı esnasına ABD Başkanı Trump'ın Carney'e şakası damga vurdu.

"SIRADA KANADA'NIN ABD İLE BİRLEŞMESİ VAR"

Trump Carney'e, Sırada Kanada'nın ABD ile birleşmesi var." dedi. Carney, kahkaha atarken, Trump önce, "Şaka şaka." dedi. Daha sonra "Değil" diyerek şakasını sürdürdü.