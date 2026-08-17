Haberler

Trump'tan Umman'a Hürmüz Tehdidi

Trump'tan Umman'a Hürmüz Tehdidi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin yürütülen görüşmelerin Washington-Tahran müzakerelerinin "önüne çıkması" halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump'ın açıklaması, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişinin düzenlenmesine ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından geldi.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin yürütülen görüşmelerin Washington- Tahran müzakerelerinin "önüne çıkması" halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump'ın açıklaması, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişinin düzenlenmesine ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından geldi.

Trump, Fox News muhabirinin İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin yürütülen paralel görüşmeleri sorması üzerine, "Umman önümüzü keserse, onları fena halde bombalarız" dedi.

Trump ayrıca Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerde temel hedefinin değişmediğini belirterek, "Bir numaralı hedef, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamamasıdır ve her zaman da bu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile doğrudan bir iletişim kanalı oluşturduğunu da doğruladı. Müzakerelerin sonuçlandırılması konusunda bir takvime bağlı olmadığını söyleyen Trump, "Bir zaman çizelgem yok. Acelem yok" dedi.

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN UMMAN İLE MUTABAKATA VARILDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Tahran'daki basın toplantısında, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine ilişkin plan üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı.

Bekayi, "Geçiş güzergahının haritası konusunda bir anlayışa varıldı" dedi. Tarafların ortak açıklamanın ayrıntılarını sonuçlandırmak üzere çalıştığını bildiren Bekayi, anlaşmanın diğer unsurlarına ilişkin ayrıntı vermedi.

Daha önce gündeme gelen düzenlemeye göre, ticari gemilerin boğaza İran kıyılarına yakın bir güzergah üzerinden girmesi, Umman kıyılarına yakın bir rotadan çıkması ve geçici düzenleme boyunca gemilerden geçiş ücreti alınmaması öngörülüyor.

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine yeniden açılması, ABD'nin İran'a yönelik liman ablukasını sona erdirmesi için öne sürdüğü başlıca talepler arasında yer alıyor. Ancak İran ile Umman'ın üzerinde çalıştığı düzenlemenin Washington'ın koşullarını karşılayıp karşılamayacağı henüz netlik kazanmadı.

İran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmelerindeki gelişme, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına ulaşılması için belirlenen 60 günlük Mütabakat Zaptı'nın sona erdiği gün gerçekleşti. Taraflardan müzakere süresinin uzatılmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş

Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi

Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu

Ülke gündemine oturan isimden videolu mesaj: O baba...
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu

Olaylı seçimde kazanan belli oldu! Bir belediye daha el değiştirdi
Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

Bu nasıl iş? Milyonlarca liraya yeniledi, 2 liraya kiraladı
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

Kerem'den eleştirilere karşı olay cevap
Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar