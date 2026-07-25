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Trump'tan İran açıklaması: Büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar verilmedi

Trump'tan İran açıklaması: Büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar verilmedi
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri operasyon konusunda henüz nihai bir karara varmadığını belirterek, Tahran yönetiminin müzakerelerde giderek daha ciddi bir tutum sergilediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük çaplı bir askeri operasyon konusunda henüz nihai bir karara varmadığını belirterek, Tahran yönetiminin müzakerelerde giderek daha ciddi bir tutum sergilediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Washington ile Tahran arasında devam eden gerilime dair değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının İran'a yönelik operasyonların sürüp sürmeyeceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Trump, bu ülkeye karşı büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirme hususunda henüz bir karara varmadığını ifade etti. Trump, Tahran'ın diplomatik görüşmelerde her geçen gün daha ciddiyetle hareket ettiğini aktardı.

İran meselesinin çözümü konusunda aceleci davranmadıklarının altını çizen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu meseleye ilişkin kendisine verdiği taahhütlere itimat ettiğini kaydetti. Moskova ve Pekin yönetimlerinin Tahran'a herhangi bir imtiyaz sağlayıp sağlamadığına dair net bir bilgisi olmadığını söyleyen Trump, her iki ülkenin de kendisini hayal kırıklığına uğratacak bir adım atmasını beklemediğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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