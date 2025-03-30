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Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız

Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
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ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varmazsa İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "Nükleer geliştirme konusunda anlaşamazsak daha önce görmedikleri şekilde bombalayacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, nükleer programını "tamamen sona erdirmesini" talep ettikleri İran'ı "ek tarifeyle" tehdit etti.

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİKLERİ ŞEKİLDE BOMBALARIZ"

Nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varılmazsa İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" savunan Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin görüştüklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." ifadesini kullanmıştı.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." demişti. Son olarak uluslararası basında İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 27 Mart'ta Trump'ın, İran lideri Hamaney'e gönderdiği mektuba cevabı Umman üzerinden ilettiklerini bildirmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEmin Tas:

ABD de 6bine yakın nükleer bomba var belki daha fazla neden İran'da olmasin adamlar uyanık Türkiye bir an önce nükleer güç olmalı kuzey Kore'ye ABD nin borusu ötmüyorsa elinde bulundurduğu nükleer güç sayesindedir küçük enişte kim çok akıllı

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

İranı sevmem ama Amerika sende de nükleer silah var israil de de var neden yok etmiyorsunuz önce bunu açıklayın bende olabilir başkasında olamaz yok öyle dava

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

belasını arıyor 11 Eylül gibi bir saldırı olacak akılları başına gelecek suc bizde batıya neden yaridm ediyroz ki tahıl koridorunda neden aracı oluyoruz neden göçmenlere engel oluyoruz onların dusmani örgütleri yok etmeye çalışıyoruz bırakalım kendileri uğraşınlar biz onların dertlerine çözüm.oluyoruz e bunlar da dertleri olmadığı için simardikca simariyorlar

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Haber YorumlarıBlackened:

Dünyada sadece kendilerinde nükleer silah bulundurma hakkını nereden buluyor bunlar? Dünya düzenini biz sağlarız zirvasi... Bir babayiğit lider de çıkıp demez ki dünyada nukleer silahi başka bir ülkeye atıp milyonların ölümüne sebep olan yegane ülke de sizsiniz diye...

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Blöf yapıyor, ABD İran'ı vuramaz vurursa ortadoğudan çıkar.Katar Irak, Suud, Suriye, Ürdün üstlerini koruyamaz.

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Haber YorumlarıMustafa cahit:

Havlayan köpek ısırmaz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

acaba trump iranı bombalarken hangi üssü kullanacak geçen sefer meclis iskenderundan ıraka amerikan askerlerinin girmesi için izin vermemişti o zaman parlementer sistem işliyordu şimdi işliyormu bilmiyorum

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

İran'a saldırı yapınca Amerika'nın orta doğuda kaç tane askerî üssü varsa nasıl koruyacak hepsini

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