Haberler

Trump'tan Hizbullah açıklaması: Umarım bu önemli zaman diliminde uyumlu ve iyi davranırlar

Trump'tan Hizbullah açıklaması: Umarım bu önemli zaman diliminde uyumlu ve iyi davranırlar
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sonrası Hizbullah'a uyumlu davranması çağrısında bulundu ve bölgedeki umut verici gelişmeleri değerlendirdi.

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada Hizbullah'a seslenerek, "Umarım Hizbullah bu önemli zaman diliminde uyumlu ve iyi davranır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından bölgedeki ateşkes sürecine ve Lübnan'daki son duruma ilişkin paylaşımlarda bulundu. Konuya dair ilk paylaşımında doğrudan Hizbullah'a çağrıda bulunan Trump, barış vurgusu yaparak "Umarım Hizbullah bu önemli zaman diliminde uyumlu ve iyi davranır. Eğer böyle yaparlarsa bu onlar için harika bir an olacak. Artık öldürmek yok. Nihayet barış olmalı!" ifadelerini kullandı.

'LÜBNAN İÇİN TARİHİ BİR GÜN'

Bölgedeki atmosfere dair iyimserliğini dile getirdiği diğer bir paylaşımında ise Trump, "Lübnan için tarihi bir gün olmuş olabilir. İyi şeyler oluyor!" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

