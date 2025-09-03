Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü Filistinli grup Hamas'ı Gazze'de tutulan rehineleri derhal serbest bırakmaya çağırdı ve "işlerin hızla değişeceği" konusunda uyardı.

Trump, sosyal medya şirketi Truth Social'da "Hamas'a derhal 20 rehinenin tamamını (2, 5 veya 7 değil!) geri vermesini söyleyin, işler hızla değişecek. Son bulacak!" diye yazdı.

Başkan, rehineler serbest bırakılırsa ne gibi önlemler alacağı veya hangi "sondan" bahsettiği konusunda ayrıntı vermedi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği sınır ötesi saldırının ardından yaklaşık 250 rehine Gazze'ye götürüldü.

Tel Aviv, Gazze'de 20'si hayatta olmak üzere 50 İsrailli rehinenin hâlâ bulunduğunu tahmin ediyor. Bu arada, insan hakları grupları, 10.800'den fazla Filistinlinin İsrail hapishanelerinde işkence, açlık ve tıbbi ihmal altında tutulduğunu belirtiyor.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 64.000 Filistinliyi öldürdü. Askeri harekât, kıtlıkla karşı karşıya olan bölgeyi harap etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

İsrail ayrıca, bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda bir soykırım davasıyla karşı karşıya.

İsrail'in Mart ayında ateşkesi bozmasından bu yana ateşkes için yapılan uluslararası çabalar şimdiye kadar başarısız oldu.

Ayrıntılar geliyor...