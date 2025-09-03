Haberler

Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek

Trump'tan Hamas'a çağrı: Derhal 20 rehineyi serbest bırakın, işler hızla değişecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a Gazze'de tutulan 20 esiri derhal serbest bırakması çağrısında bulundu. Trump, "Bunu yaparsanız işler hızla değişecek. Son bulacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü Filistinli grup Hamas'ı Gazze'de tutulan rehineleri derhal serbest bırakmaya çağırdı ve "işlerin hızla değişeceği" konusunda uyardı.

Trump, sosyal medya şirketi Truth Social'da "Hamas'a derhal 20 rehinenin tamamını (2, 5 veya 7 değil!) geri vermesini söyleyin, işler hızla değişecek. Son bulacak!" diye yazdı.

Başkan, rehineler serbest bırakılırsa ne gibi önlemler alacağı veya hangi "sondan" bahsettiği konusunda ayrıntı vermedi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği sınır ötesi saldırının ardından yaklaşık 250 rehine Gazze'ye götürüldü.

Tel Aviv, Gazze'de 20'si hayatta olmak üzere 50 İsrailli rehinenin hâlâ bulunduğunu tahmin ediyor. Bu arada, insan hakları grupları, 10.800'den fazla Filistinlinin İsrail hapishanelerinde işkence, açlık ve tıbbi ihmal altında tutulduğunu belirtiyor.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 64.000 Filistinliyi öldürdü. Askeri harekât, kıtlıkla karşı karşıya olan bölgeyi harap etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

İsrail ayrıca, bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda bir soykırım davasıyla karşı karşıya.

İsrail'in Mart ayında ateşkesi bozmasından bu yana ateşkes için yapılan uluslararası çabalar şimdiye kadar başarısız oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
CHP, Gürsel Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesini istedi

Hani ihraç edilmişti! CHP'den Gürsel Tekin'e şaşırtan talep
Putin: Zelenski ile Moskova'da görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var

3 yıldır süren savaşı bitirecek mesaj: Görüşmeye hazırım
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.