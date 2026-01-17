Haberler

Trump'tan Hamaney'e sert yanıt: İran'a yeni bir liderlik gerek

Trump'tan Hamaney'e sert yanıt: İran'a yeni bir liderlik gerek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kendisini İran genelindeki protestolarda yaşanan can kayıplarından sorumlu tutmasına sert sözlerle yanıt verdi. Trump, Hamaney'i doğrudan hedef alarak İran'da "yeni bir liderliğe ihtiyaç olduğunu" belirtti. Hamaney'in ülkesindeki şiddetin asıl sorumlusu olduğunu savunan Trump, İran'ın kötü liderlik nedeniyle dünyanın yaşanması en kötü ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i ülkesindeki protestolarda yaşanan can kayıplarından sorumlu tuttu.
  • Donald Trump, İran'da yeni bir liderliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.
  • Ayetullah Ali Hamaney, İran'daki protestolarda yaşanan can kayıplarından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kendisini İran genelindeki protestolarda yaşanan can kayıplarından sorumlu tutmasına sert sözlerle yanıt verdi. Trump, Hamaney'i doğrudan hedef alarak İran'da "yeni bir liderliğe ihtiyaç olduğunu" söyledi.

"HAMANEY HASTA BİR ADAM"

Trump, Politico'ya yaptığı açıklamada Hamaney için ağır ifadeler kullandı. ABD Başkanı, "Hamaney hasta bir adam. Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanması en kötü ülkelerinden biri" dedi.

"ÜLKESİNİ TAMAMEN YIKIMA SÜRÜKLEDİ"

Trump, Hamaney'in ülkesindeki şiddetin asıl sorumlusu olduğunu savunarak, "Bir ülke lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkenin tamamen yıkımı ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" ifadelerini kullandı.

HAMANEY ABD VE İSRAİL'İ SUÇLAMIŞTI

Trump'ın bu çıkışı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kısa süre önce yaptığı açıklamaların ardından geldi. Hamaney, ülkede yaşanan protestolar sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ilk kez kabul etmiş, yaşanan olaylardan ABD ve İsrail'i sorumlu tutmuştu. Hamaney ayrıca, protestoların arkasında Washington yönetiminin olduğunu savunarak Trump'ı doğrudan hedef almıştı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Karşılıklı sert açıklamalar, ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceği yorumlarına yol açarken, Trump'ın "yeni liderlik" vurgusu uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi

SDG unsurları kaçtı, Suriye ordusu kritik önemdeki kente girdi
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu

Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ne Molla ne Monarsi Laik İran Cumhuriyeti insallah...Dualarim sizinle.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

İran Kaskay Turkleri sabredin zafer inşallah sizin olacak

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao'yu darmaduman etti

69 dakikada yaptıklarıyla tüm İspanya'yı salladı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat