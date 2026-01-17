Trump'tan Hamaney'e sert yanıt: İran'a yeni bir liderlik gerek

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kendisini İran genelindeki protestolarda yaşanan can kayıplarından sorumlu tutmasına sert sözlerle yanıt verdi. Trump, Hamaney'i doğrudan hedef alarak İran'da "yeni bir liderliğe ihtiyaç olduğunu" söyledi.

"HAMANEY HASTA BİR ADAM"

Trump, Politico'ya yaptığı açıklamada Hamaney için ağır ifadeler kullandı. ABD Başkanı, "Hamaney hasta bir adam. Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanması en kötü ülkelerinden biri" dedi.

"ÜLKESİNİ TAMAMEN YIKIMA SÜRÜKLEDİ"

Trump, Hamaney'in ülkesindeki şiddetin asıl sorumlusu olduğunu savunarak, "Bir ülke lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkenin tamamen yıkımı ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" ifadelerini kullandı.

HAMANEY ABD VE İSRAİL'İ SUÇLAMIŞTI

Trump'ın bu çıkışı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kısa süre önce yaptığı açıklamaların ardından geldi. Hamaney, ülkede yaşanan protestolar sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ilk kez kabul etmiş, yaşanan olaylardan ABD ve İsrail'i sorumlu tutmuştu. Hamaney ayrıca, protestoların arkasında Washington yönetiminin olduğunu savunarak Trump'ı doğrudan hedef almıştı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Karşılıklı sert açıklamalar, ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceği yorumlarına yol açarken, Trump'ın "yeni liderlik" vurgusu uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.