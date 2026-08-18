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Trump'tan Güney Kore'ye İran Tepkisi

Trump'tan Güney Kore'ye İran Tepkisi
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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'yi korumak için milyarlarca dolar harcadıklarını ancak Seul yönetiminin İran konusundaki askeri destek taleplerini reddettiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'yi korumak için milyarlarca dolar harcadıklarını ancak Seul yönetiminin İran konusundaki askeri destek taleplerini reddettiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısının ardından Güney Kore ile yürütülen askeri ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seul yönetimini savunmak için milyarlarca dolar harcandığını belirten Trump, benzer durumun NATO ve Avrupa için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump, İran ile yaşanan süreçte Seul'den destek istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını aktardı. Güney Kore'de binlerce ABD askerinin görev yaptığını hatırlatan Trump, kolay bir askeri operasyonda dahi destek verilmemesini üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan diyaloguna dikkat çeken Trump, iki lider arasında karşılıklı bir anlayış ve saygı olduğunu ifade etti. Kendi başkanlığı döneminde Kuzey Kore'nin Güney Kore açısından ciddi bir tehdit oluşturmadığını savunan Trump, bu durumun iki ülke arasındaki ortak askeri tatbikatların azaltılması kararında etkili olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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