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Trump'tan Güney Afrika için yaptırım kararı

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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'daki çiftçilere kötü muamelede bulunulduğunu öne sürerek; ülke için aldıkları yaptırım kararlarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'daki çiftçilerin kötü muamele gördüğünü belirterek, " Güney Afrika, ülkedeki uzun süreli çiftçilere korkunç davranıyor. Topraklarına ve çiftliklerine el koyuyorlar ve bundan çok daha kötü. Şu anda olmak için kötü bir yer ve tüm federal finansmanı durduruyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak tarihinden bu yana birçok ülkeye yaptırım uygularken; son olarak Güney Afrika için yaptırım kararı aldı.

BU KEZ HEDEFTE GÜNEY AFRİKA VAR

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Başkan Trump, "Güney Afrika, ülkedeki uzun süreli çiftçilere korkunç davranıyor. Topraklarına ve çiftliklerine el koyuyorlar ve bundan çok daha kötü. Şu anda olmak için kötü bir yer ve tüm federal finansmanı durduruyoruz" dedi.

"ABD'YE DAVET EDECEĞİZ"

Trump ayrıca "Güney Afrika'dan güvenlik nedeniyle kaçmak isteyen tüm çiftçiler, aileleriyle birlikte hızlı bir vatandaşlık süreciyle ABD'ye davet edilecektir. Bu süreç derhal başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Güney Afrika için yaptırım kararı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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