Trump'tan Greta için ağır sözler: Baş belası, doktora gitmeli.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'nda yer aldığı için İsrail tarafından sınır dışı edilen iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SANIRIM BİR DOKTORA GİTMELİ"

Trump, 22 yaşındaki Thunberg için "O sadece bir baş belası. Artık çevreyle ilgilenmiyor mu? Öfke kontrolü sorunu yaşıyor, sanırım bir doktora gitmeli. Eğer izlediyseniz genç bir insan için fazla öfkeli" ifadelerini kullandı.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskında gözaltına alınan 171 aktivist, geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edilmişti. Sınır dışı edilenler arasında Greta Thunberg de bulunuyordu.

ARALARINDAKİ SORUN GEÇMİŞE DAYANIYOR

ABD Başkanı Trump'ın Thunberg'e yönelik ağır eleştirileri yeni değil. Trump, geçtiğimiz Haziran ayında da genç aktivist için "Tuhaf, genç ve öfkeli bir insan" ifadelerini kullanmış, İsrail güçleri tarafından durdurulan İngiliz bandıralı Madleen gemisiyle İsrail'e ulaşma girişimi nedeniyle Thunberg'i sert biçimde eleştirmişti.

"BİR FİLM İZLEYİP RAHATLAMALI"

Trump, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda da Thunberg'e alaycı bir dille seslenmişti: "Çok saçma. Greta öfke kontrolü sorununu çözmeli, sonra da bir arkadaşıyla eski usul bir sinemaya gitmeli! Bir film izleyip rahatlamalı. Sakin ol Greta, sakin ol."

Thunberg ise geçmişte Trump'ın bu sözlerine ironik bir şekilde yanıt vermiş, profilinde kendini "Öfke kontrolü sorunu yaşayan genç bir aktivist" olarak tanıtmıştı.