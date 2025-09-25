Haberler

Trump'tan Erdoğan'a sandalye jesti

Trump'tan Erdoğan'a sandalye jesti
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandalye jestinde bulundu. Trump, Erdoğan şeref defterini imzalamadan önce sandalyesini çekti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump ile birlikte içeri girdi.

ERDOĞAN ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis'e geçti. Erdoğan, şeref defterini imzaladı.

İMZA ÖNCESİ SANDALYESİNİ ÇEKTİ

Defteri imzalamadan önce Trump'ın Erdoğan'a karşı kibar tavırları dikkat çekti. Trump, Başkan Erdoğan, şeref defterini imzalamadan önce sandalyesini çekti.

