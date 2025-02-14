Trump'tan diplomatik gaf: 'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"

Başkan Donald Trump'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği basın toplantısı, aksanlı bir muhabirin sorusunu "tek kelimesini anlamadığını" söylemesiyle tuhaf bir başlangıç yaptı.

Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda Modi ile yan yana duran Trump, ilk döneminde yakın ilişkiler kurduğu Modi'yi "dostum" ve "çok özel bir insan" olarak nitelendirdi.

Trump daha sonra ABD'de görev yapan Hintli bir gazeteciye söz verdi. Soru, 2008 Mumbai saldırısına katılmakla suçlanan Tahawwur Rana'nın iadesine ilişkindi. Trump, Rana'yı "çok şiddet yanlısı bir adam" olarak nitelendirdi.

Ancak sorun şuydu ki Trump, soruyu hiç anlayamadığını söyledi.

78 yaşındaki Trump önce "Daha yüksek sesle konuşmalısın" dedi ve soruyu duyunca şaşkın bir ifade takındı.

"Söylediği tek kelimeyi anlayamıyorum. Aksanı nedeniyle. Bu benim için biraz zor" diyerek, salondaki birkaç kişinin gülüşmeleri arasında konuyu geçiştirdi.

Bu olay, Trump'ın daha önce bu ay Afgan bir muhabire "güzel bir sesin var" dedikten sonra "söylediğin tek kelimeyi anlayamıyorum" dediği olayı hatırlattı.

Her iki yorum da Trump yönetiminin "toplu sınır dışı" operasyonları düzenlediği ve Hindistan dahil diğer ülkelerden yasal belgeleri olmadan yakalanan vatandaşlarını geri almalarını istediği bir dönemde geldi.