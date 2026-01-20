Haberler

Trump'tan "Barış Kurulu"na katılmayı reddeden Macron'a tehdit

Trump'tan 'Barış Kurulu'na katılmayı reddeden Macron'a tehdit
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na sıcak bakmadığı iddiası ABD Başkanı Donald Trump'ı küplere bindirdi. "Kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak" diyen Trump işi tehdit noktasına getirip "Eğer düşmanca davranırlarsa alkollü içeceklerine yüzde 200 gümrük vergisi koyarım, o zaman katılır" ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'deki Barış Kurulu'na katılmayı reddetmesi üzerine, Macron'un 'çok yakında görevden ayrılacağını' söyledi.
  • Donald Trump, Fransa'nın düşmanca davranması durumunda Fransız şaraplarına ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi uygulayacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Söz konusu gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu. Bir muhabirin "Macron'un Barış Konseyi'ne katılmayacağını söylemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Trump "Bunu mu söyledi? Kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak" yanıtını verdi.

Sözlerine devam eden Trump "Eğer düşmanca davranırlarsa, şarapları ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi koyarım, o zaman katılır" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
