Trump'tan 'Altın filo' hamlesi: ABD donanmasına yeni savaş gemileri ekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasını güçlendirmeye yönelik çarpıcı bir plan açıkladı. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Donanma Sekreteri John Phelan de bulunduğu toplantıda , donanma için yeni nesil büyük savaş gemilerinin inşa edileceği duyurdu. Trump "Bu gemilerin ateş gücü 100 kat daha fazla olacak." dedi.

BAŞKOMUTAN OLARAK AÇIKLADI

Trump, konuşmasında şunları söyledi: "Başkomutan olarak, Donanma'nın şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımına başlanacağını açıklamak benim için büyük bir onur. Bu gemilerin ateş gücü 100 kat daha fazla olacak."

Başkan, bu adımın ABD donanmasının caydırıcılık kapasitesini artıracağını ve stratejik deniz yollarını korumada önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Trump konuşmasında, mevcut savaş gemilerinin bir kısmının eski ve kullanılamaz hale geldiğini belirterek şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi, gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eski, yıpranmış ve kullanılamaz hale geldi. Bu son teknoloji ürünü gemiler, denizaltılarımız dışında en ölümcül yüzey savaş gemilerinden bazıları olacak. Şimdiye kadar inşa edilmiş herhangi bir savaş gemisinden 100 kat daha güçlü olacaklar."

NİHAİ HEDEF 25 YENİ GEMİ

Trump, donanmanın derhal iki yeni gemi inşasına başlayacağını ve bu sayının gelecekte 10'a, nihayetinde ise toplam 20–25 gemiye çıkarılacağını açıkladı.

DENİZ GÜCÜNÜ GENİŞLETME ADIMI

Bu duyuru, Trump yönetiminin gemi inşa sektörünü Beyaz Saray düzeyinde öncelikli bir konu haline getirdiğini ve denizcilik sanayi politikasını denetlemek üzere özel bir ofis kurduğunu gösteriyor. Amaç, ABD deniz gücünü genişletmek ve modernizasyonu hızlandırmak.

YENİ NESİL SAVAŞ GEMİSİ: TRUMPCLASS

Trump'ın açıkladığı gemiler, "Trump-class" olarak adlandırılan yeni bir savaş gemisi sınıfının ilk örnekleri olacak.

ABD Donanmasında şu anda 294 savaş gemisi bulunuyor.