Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta görüşeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i açıkça tehdit etti. Trump, "Savaşı bitirmezse belli sonuçlarla karşılaşacak" dedi.

Ukrayna ile savaşı bitirmesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin'i tehdit eden ABD Başkanı Trump, "Savaşı bitirmezse belli sonuçlarla karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya gözünü Alaska'da gerçekleşecek Trump-Putin zirvesine çevirmişken; görüşmeye günler kala ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

PUTİN'İ TEHDİT ETTİ

Trump görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaşı bitirmemesi durumunda, sert sonuçlarla karşı karşıya geleceğini ifade etti.

Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit

ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde belli cevapları alması gerektiğini dile getirirken, gerekli cevapları almadığı takdirde ikinci görüşmenin olmayacağını bildirdi.

Trump, birinci görüşmenin olumlu geçmesi durumunda ikinci görüşme olacağını ve bu görüşmenin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Putin arasında olacağını belirtti.

Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, cuma günü Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum ama kötü de geçebilir." demişti.

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini kaydederek, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim, bu savaşı bitirmelisin." diye konuşmuştu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bu Amerikalılar hangi akılla safı kafayı başa geçirdiler anlamıyorum. Adamın bir gün önceki gün ile bir gün sonraki gün söyledikleri arasında muazzam bir fark var.

