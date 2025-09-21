Haberler

Trump'tan Afganistan'a Bagram Ussü Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'a uyarıda bulundu. Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
