Trump, Suikast Girişiminin Ardından Butler'da Miting Düzenledi

ABD Başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde suikast girişimine uğradığı alanda miting düzenledi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda seçim mitingi düzenledi. Trump'a mitingde başkan yardımcısı adayı J.D Vance ile ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk eşlik etti.

Trump, destekçilerine "Her zamankinden daha güçlü, daha gururlu, daha kararlı, birlik içinde ve zafere daha yakın olduklarını" göstermek için Butler'da yeniden miting düzenlediğini ifade etti.

Elon Musk'ı sahneye davet eden Donald Trump, Musk'ın "ifade özgürlüğünü koruduğunu" belirtti. Musk ise bir yanda merdivenden çıkamayan bir başkan olduğunu, diğerinin ise 'yüzünden kanlar akarken savaşmaya devam ettiğini" söyledi.

Başkan yardımcısı adayı J.D Vance ise konuşmasında, 13 Temmuz'u unutmayacaklarını dile getirerek, "En kötüsünden korktuk ama Başkan Trump yumruğunu kaldırıp 'savaşa devam' dediğinde her şeyin yolunda olduğunu anladık. Burada olan gerçek bir mucizeydi" dedi.